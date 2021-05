Bach an der Donau: Wieder Führungen im Baierweinmuseum möglich

Nachdem im Landkreis die Inzidenz von 100 unterschritten wurde, darf das Baierweinmuseum wieder Führungen für Gruppen bis maximal 15 Personen unter vorheriger Terminbuchung anbieten. Dazu hat der Förderverein ein umfangreiches Schutz- und Hygienekonzept ausgearbeitet. Für die Besucher besteht dabei Maskenpflicht. Die Termine sind individuell planbar.

Im Baierweinmuseum gibt es vielfältige Informationen zur Geschichte des Weinbaus in Altbayern. Das kleine Spezialmuseum ist in einem Biethaus (Presshaus) aus dem 15. Jahrhundert eingerichtet. Zentraler Bestandteil ist die Baumpresse aus dem Jahr 1615. Sie zählt zu den ältesten Weinpressen Deutschlands. Zu sehen sind ferner Werkzeuge zur Weinbergsarbeit sowie Geräte zur Weinbereitung wie Traubenmühle, Spindelpresse und Weinfilter. Im Weinlehrpfad sind die wichtigsten Weiß- und Rotweinsorten der Region angebaut. So auch die Sorte „Weißer Elbling“, auch Hierländer genannt, der wegen seines Säurereichtums viel zum „guten Ruf“ des Baierwein beigetragen hat.

Hier können Sie sich für eine Führung anmelden: Tel. 09403/9502-0, E-Mail: poststelle@vg-donaustauf.de. oder über die Touristinfo Donaustauf, Tel:09403/954622. Ein Anmeldeformular gibt es auch unter www.baierwein-museum.de.

Öffentliche Sammelführungen ohne Terminvereinbarungen sind leider noch nicht erlaubt. Daher bleibt das Museum an Sonntagen bis auf Weiteres geschlossen, ebenso entfällt die geplante öffentliche Führung am Sonntag, den 6. Juni.

PM