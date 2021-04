B300 bei Münchsmünster: Neuer Geh- und Radweg ist fertig

Pünktlich zu Beginn der Radlsaison 2021 ist der neue Geh- und Radweg entlang der B300 bei Münchsmünster im Landkreis Kelheim fertig. Dieser verläuft südlich des Knotens B 16/B 300 und knüpft an einen bereits bestehenden Geh- und Radweg an. Insgesamt hat das Staatliche Bauamt Landshut rund 600 000 Euro in den drei Kilometer langen Abschnitt investiert.

Der neue Weg ist Bestandteil des aktuellen bayerischen Radwegebauprogramms 2020 bis 2024, in das bayernweit mehr als 200 Millionen Euro investiert werden sollen. Bis 2025 soll der Anteil der Wege in Bayern, die mit dem Fahrrad zurückgelegt werden, auf 20 Prozent gesteigert werden.

Den Auftrag führte nach öffentlicher Ausschreibung seit Oktober 2020 die Firma Pusch Bau aus Kinding aus. Der Verkehr auf der Bundesstraße war durch die Maßnahme nur in geringem Maße beeinträchtigt.

Gut zu wissen: Zur Planung von eigenen Radrouten stehen der Radroutenplaner Bayern www.radroutenplaner-bayern.de und für mobile Endgeräte eine App zur Verfügung. Stets aktuelle Verkehrsmeldungen zu allen Baustellen des Staatlichen Bauamts Landshuts finden sich unter www.bayerninfo.de.

© Tobias Nagler/Staatliches Bauamt Landshut

Landratsamt Kelheim/MB