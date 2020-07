B16 bei Bernhardswald: Autofahrer bei Frontalzusammenstoß tödlich verletzt

Am Mittwoch, den 22.07.2020, kurz nach 08.00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße B16 zu einen schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw und ein Pkw beteiligt waren und eine Person tödliche Verletzungen erlitt.

Zur Unfallzeit befuhr ein 47-jähriger Mann aus dem Schwandorfer Landkreis mit seinem Lkw, einem dreiachsigen Viehtransporter der Marke Daimler, die B16 von Nittenau kommend Richtung Regensburg. Der Lkw war ohne Ladung. Zur gleichen Zeit war ein 55-jähriger Tschechischer Staatsbürger mit seinem Pkw Seat in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Hauzendorf kam der Fahrer mit seinem Pkw Seat aus zunächst nicht erklärlichen Gründen auf die Fahrbahnseite des Lkws und stieß mit diesem nahezu frontal zusammen. Der Unfallhergang wurde von einem unbeteiligten Verkehrsteilnehmer bestätigt. Sowohl der Lkw-Fahrer als auch der Pkw-Fahrer waren mit ihren Fahrzeugen alleine unterwegs.

Der 47-jährige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt und nach einer Erstversorgung in ein Regensburger Krankenhaus transportiert. Der Fahrer des Pkw Seat dagegen wurde so schwer verletzt, dass er trotz Reanimationsversuche noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag.

Die Staatsanwaltschaft Regensburg wurde unmittelbar in die Ermittlungen mit einbezogen. Sie ordnete zur Klärung der genauen Unfallursache die Hinzuziehung eines Sachverständigen an.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste durch Abschleppdienste geborgen werden. An dem Lkw entstand ein Sachschaden von ungefähr 25.000,- Euro, an dem Pkw ein Totalschaden von ca. 1.000,- Euro.

An der Unfallstelle waren verschiedene Rettungsdienste sowie ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Die Bundesstraße B16 war vom Zeitpunkt des Unfalls an komplett gesperrt. Die Sperrung dauert derzeit noch an. Die polizeiliche Unfallaufnahme wurde von den Feuerwehren Bergham, Bernhardswald, Hauzendorf, Pettenreuth, Adlmannstein und Wenzenbach umfangreich mit Absicherungs- und Verkehrslenkungsmaßnahmen unterstützt.

Ursprüngliche Meldung

Auf der B16 bei Nittenau im Landkreis Regensburg hat sich am Mittwochmorgen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Auto. Nach ersten Informationen ist eine Person bei dem Unfall gestorben.

Am heutigen Mittwoch (22.07.20) gegen 08.00 Uhr kam es auf der Bundesstraße B16 zwischen den Anschlußstellen Hauzendorf und Nittenau zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Lastwagen und ein Auto beteiligt waren.

Aktuell (9:20 Uhr) findet die Bergung und Unfallaufnahme statt. Die Fahrbahn ist in beide Richtung komplett gesperrt. Umleitungsmaßnahmen wurden eingerichtet.

Über die Dauer kann derzeit noch nichts gesagt werden. Sobald nähere Informationen bekannt sind, wird in einer Pressemitteilung gesondert berichtet.

© Alexander Auer

Polizeimeldung PI Regenstauf / Alexander Auer