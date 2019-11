B15n: Sanierungsarbeiten an der Anschlussstelle Schierling-Nord – Sperrung!

In der Nacht von Montag, den 18.11.2019 auf Dienstag, 19.11.2019 finden auf der B 15n Sanierungsarbeiten an der Anschlussstelle (AS) Schierling-Nord statt. Die Baumaßnahme betrifft nur den Ausfahrtsast in Fahrtrichtung Regensburg, alle anderen Fahrbeziehungen der AS bleiben geöffnet.

Die Sperrung ist für Montagabend, 18.11.19, 20:00 Uhr bis Dienstag, 19.11.19, etwa 5 Uhr geplant.

Die Arbeiten dienen der Sanierung schadhafter Stellen in Form von Rissen und Verdrückungen des Ausfahrtsastes. Dabei wird die alte Deck- und Binderschicht abgefräst und durch neue Asphaltschichten ersetzt. Während der Bauarbeiten ist es erforderlich, den Ausfahrtsast in Richtung Regensburg für den Verkehr zu sperren. Ziel ist es, diesen am Dienstag, den 19.11.2019 um 05:00 Uhr wieder für den Verkehr freizugeben.

Die Verkehrsteilnehmer, die an der AS Schierling-Nord ausfahren möchten, werden an der vorhergehenden AS Schierling-Süd ausgeleitet und über die Bedarfsumleitung U79 geführt.

Der Verkehr auf der Hauptstrecke der B 15n ist von der Baumaßnahme nicht betroffen. Allerdings wird aus Sicherheitsgründen im Bereich der AS eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 Stundenkilometern angeordnet.

Die Autobahndirektion Südbayern bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmer und die benachbarten Anlieger um Verständnis für die Arbeiten.

Pressemitteilung Autobahndirektion Südbayern