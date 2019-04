Auszeichnung: Pflegemedaille, Bayerische Rettungsmedaille und Anerkennungsurkunden verliehen

Regierungspräsident Axel Bartelt überreichte am Donnerstag, 11. April 2019 im Spiegelsaal der Regierung der Oberpfalz in Regensburg eine Bayerische Rettungsmedaille, vier öffentliche Anerkennungsurkunden und zehn Pflegemedaillen für besondere Verdienste um pflegebedürftige Menschen aus der Oberpfalz.

Die Bayerische Rettungsmedaille wurde an Christoph Brock für eine Lebensrettung verliehen. Er rettete einen schwerverletzten Motorradfahrer aus dem Fluss Regen, der von der Fahrbahn abgekommen war und im Fluss trieb.

Öffentliche Anerkennungsurkunden wurden an vier Regensburger Lebensretter verliehen: Gerda Weber, Christian Seidl, Johannes Helmberger und Dr. Stefanie Meyer retteten als Ersthelfer gemeinsam eine Frau aus der Naab, die zu ertrinken drohte.

Regierungspräsident Axel Bartelt bedankte sich bei allen Lebensrettern für das beherzte und umsichtige Handeln:

"Sie sind für mich die stillen Helden in unserer Gesellschaft, die abseits vom Scheinwerferlicht unendlich viel für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft tun. Sie haben nicht weggeschaut, Sie haben gehandelt. Sie sind Beispiel und Vorbild für uns alle", so der Regierungspräsident anerkennend.