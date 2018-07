Ausstellung zum Badewesen im Keldorado Kelheim

Im Keldorado in Kelheim ist derzeit eine Ausstellung zum Badewesen in der Wittelsbacherstadt zu sehen. Zu sehen gibt es nicht nur Bademoden aus früheren Zeiten, sondern auch eine alte Registrierkasse mit Kurbel und andere Geräte von damals, die mit der heutigen Technik nicht mehr vergleichbar sind.

Die Ausstellung beginnt im Foyer des Keldorados und begeistert auch noch im Freibad mit an verschiedenen Standorten aufgestellten Perspektiven. Die Ausstellung läuft bis voraussichtlich Mitte August.