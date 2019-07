Aus für Manfred Weber: Webers Heimatdorf enttäuscht

Söder und die engste Parteispitze haben alle Hände voll zu tun, den Laden zusammenzuhalten. Noch am Dienstagabend schaltet sich das Präsidium zusammen, stimmt den Kurs ab. Generalsekretär Markus Blume schickt eilends eine Mail an alle Mitglieder. "Auch in der Stunde der Enttäuschung gilt es, das Gesamtinteresse über die eigenen Emotionen zu stellen: Wir sind es unseren Unterstützern schuldig, Verantwortung zu zeigen und Europa nicht wie andere ins Chaos zu stürzen", heißt es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Deshalb unterstütze man die Nominierung Ursula von der Leyens. "Das liegt im europäischen, aber auch in unserem nationalen Interesse." Und weiter: "Aus Verantwortung für das Land und Europa akzeptieren wir diese Entscheidung, auch wenn wir uns Manfred Weber gewünscht hätten."

Auffällig ist: Die CSU-Spitze schiebt die Schuld an dem Schlamassel dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban zu. Unterhalb der Parteiführung erheben viele CSU-ler Vorwürfe gegen Kanzlerin Angela Merkel.

Söder sagt dazu aber: "Mein Eindruck ist, dass die Bundeskanzlerin sich da schon Mühe gegeben hat." Der Parteichef attackiert stattdessen die SPD, weil diese am Ende die Nominierung von der Leyens nicht mittrug - als klar war, dass Weber und Timmermans keine Chance mehr hatten.

Söder, unter dem die CSU vor der Europawahl diesmal einen klar proeuropäischen Kurs fuhr, wird in den kommenden Wochen viel Ärger und Zorn schlichten und beruhigen müssen. Von diesem Kurs will er aber nicht abweichen - trotz der Demütigung Webers. "Wir stehen auch jetzt zusammen und blicken nach vorne", heißt es in der Mail Blumes an die Partei. "Denn unsere Mission, Europa zu demokratisieren und den Bürgern zurückzugeben, ist ganz offenkundig noch nicht zu Ende."

Und was Manfred Weber angeht, da ist sich der Wildenberger CSU-Vorsitzende Roßbauer sicher: "Er ist Manns genug und wird seinen Weg gehen." Als EVP-Fraktionschef habe Weber auch viel zu sagen. Und in der Politik müsse man mit Rückschlägen rechnen, sagt er.

"In Bayern gilt: Man wird umgehauen, steht wieder auf und macht weiter."

