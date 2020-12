Aus für das Ganzjahresbad in Roding

Roding: Finanzspritze vom Landkreis Cham für Ganzjahresbad

Der Landkreis Cham will das Ganzjahresbad in Roding finanziell unterstützen. Das hat Landrat Franz Löffler beim Neujahrsempfang bekannt gegeben. Der Landkreis müsste das Schul-Hallenbad in Roding dringend sanieren. Der Landrat will aber dem Kreistag vorschlagen, dass dieses Geld lieber in den Bau des Ganzjahresbades fließen soll. Mit wieviel Euro der Landkreis Cham die Stadt Roding damit unterstützen könnte ist noch nicht bekannt.