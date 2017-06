Trainer Heiko Herrlich und die Spieler des SSV Jahn sind am Mittwochabend in der Regensburger Innenstadt von ihren Fans für den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga gefeiert worden. Der Haidplatz war voller Menschen, die Farbe Rot war vorherrschend.

Die Kicker kamen in Lederhosen und mit Bierkrügen auf die Bühne. «Wir freuen uns mega auf die 2. Liga, das wird einfach eine geile Saison», rief Torjäger Marco Grüttner der jubelnden Menge zu. Ganz zum Schluss war Herrlich an der Reihe. «Danke schön für Eure Unterstützung. Ohne Euch hätten wir das nie geschafft», sagte der Trainer zu den Fans.