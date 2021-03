Auch in Regensburg: STRANDKORB Open Air Deutschlandtour 2021

Nach Cham gibt es jetzt einen weiteren Ort in Ostbayern, wo das STRANDKORB Open Air mit seiner Deutschlandtour 2021 Halt macht: In Regensburg! Trotz der Corona-Krise können Sie hier Künstler LIVE sehen und erleben. Der Kartenvorverkauf ist bereits gestartet.

Nach dem großen Erfolg 2020 mit der 1. STRANDKORB Open Air-Reihe in Mönchengladbach, geht es jetzt deutschlandweit weiter. Im Sommer 2021 wird in den Städten Augsburg, Berlin-Brandenburg, Cham, Mönchengladbach, Nürnberg, St. Wendel und Wiesbaden aus Strandkörben heraus gefeiert - und jetzt auch in Regensburg!

Das Hygienekonzept des STRANDKORB Open Airs, verbunden mit Urlaubsfeeling und Live-Acts, ist ein Erfolgskonzept in diesen etwas anderen Zeiten und wurde sogar mit dem Deutschen Tourismuspreis 2020 ausgezeichnet.

Von bargeldloser Gastronomie mit Lieferung zum Strandkorb, über kontaktlosen Einlass bis hin zu Desinfektionsmittel am Sitzplatz, ist alles durchdacht. Mit allen Vorrausetzungen, die es 2021 einzuhalten gibt, wollen die Veranstalter den perfekten Rahmen schaffen und Freude bringen, sodass wir wieder etwas mehr gemeinsam feiern, tanzen und lachen können.