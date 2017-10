Auch in Beratzhausen: Anrufe von falschen Polizeibeamten!

Es häufen sich immer mehr Meldungen über Anrufe von falschen Polizeibeamten im Landkreis Regensburg und Ostbayern. Auch in Beratzhausen wurden nun ältere Damen von angeblichen Polizeibeamten kontaktiert.

Am Donnerstag, 19.10., zwischen 14.45 und 15.15 Uhr, erhielten drei ältere Damen aus Beratzhausen Anrufe von einem angeblichen Polizeibeamten. Der hochdeutsch sprechende Mann berichtete jeweils von der angeblichen Festnahme eines Diebes in Wohnortnähe. Die Frauen sollten überprüfen, ob es sich bei dem dabei sichergestellten Diebesgut um Eigentum der Angerufenen handelt. In dem Telefonat versuchte der Anrufer offensichtlich Informationen über Bargeld und Wertgegenstände im Haus zu erlangen. Die drei Frauen verhielten sich richtig, ließen sich keine Informationen entlocken und beendeten das Gespräch.

Mit dieser Betrugsmasche wird in letzter Zeit vermehrt versucht, vorwiegend ältere Menschen zur Herausgabe ihrer Wertsachen zu bringen. Oftmals erscheint dabei am Telefondisplay sogar die Notrufnummer 110. Die Betrüger geben sich am Telefon überzeugend als Polizeibeamte, aber auch als Staatsanwälte aus, um so auf perfide Weise das Vertrauen der Angerufenen, zumeist Seniorinnen und Senioren, zu gewinnen. Unter Vorwänden gelingt es den Tätern unter geschickter Gesprächsführung glaubwürdig zu vermitteln, dass ihr Geld und ihre Wertsachen zuhause nicht sicher seien. Ein Polizist in Zivil werde deshalb vorbeikommen und Geld und Wertsachen in Sicherheit bringen.