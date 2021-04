Atting: Polizist bei Flucht angefahren

Die Polizeibeamten wollten in Atting im Landkreis Straubung-Bogen einen Rollerfahrer kontrollieren. Dieser versuchte zu flüchten und fuhr dabei einen der Polizisten an. Schnell wurde auch der Grund für die Flucht klar: Der Schüler hatte nicht nur Drogen kunsumiert, sondern auch welche dabei. Der Polizeibeamte wurde leicht verletzt.

Am späten Freitagabend wollten Beamte der Polizeiinspektion Straubing den Fahrer eines Kleinkraftrades aufgrund eines festgestellten Verkehrsverstoßes einer Kontrolle in der Flugplatzstraße unterziehen. Der 18-jährige Fahrzeugführer missachtete jedoch die Anhalte-Signale der Polizei, bis ihm schließlich der Fluchtweg abgeschnitten wurde. Nachdem die Polizeibeamten ihr Fahrzeug zur Kontrolle verlassen hatten gab der Straubinger Schüler unvermittelt Vollgas und touchierte den vor ihm stehenden 33-jährigen Polizeibeamten. Nach kurzer Verfolgung konnte der Rollerfahrer festgesetzt werden. Als Grund für seine Flucht vor der Polizei gab er an, zuvor Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Zudem führte er geringe Mengen an Betäubungsmitteln mit sich. Der Polizeibeamte wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

Polizeiinspektion Straubing/ MeS