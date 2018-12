Arnschwang: Unfallzeugin mit schwarzen Opel Corsa gesucht

Die Polizeiinspektion Furth im Wald sucht eine Pkw-Fahrerin, die Ende November einen Verkehrsunfall auf der B 20 bei Arnschwang beobachtet haben müsste.

Gesucht wird die Frau, die am Dienstag, den 27.11.2018, gegen 16:30 Uhr, mit ihrem schwarzen Opel Corsa (Baujahr 2007-2014) mit Chamer Kennzeichen, auf der B20 zwischen Arnschwang und Furth im Wald unterwegs war. Zum Unfallzeitpunkt befand sich die Fahrerin hinter einem grauen BMW Kombi. Dieser stieß im 2-spurigen Bereich, vor der Ausfahrt Ponholz, mit einer schwarzen BMW-Limousine zusammen und prallte im weiteren Verlauf in die Leitplanke. An dem Unfall war zudem ein roter tschechischer Sattelzug beteiligt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Furth im Wald unter Tel. 09973/5040.

Polizeimeldung PI Furth im Wald