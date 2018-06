Arbeitsunfall in Neutraubling: Bauarbeiter stürzt in die Tiefe

Regensburg: Erneut falsche Polizisten am Telefon – Polizei warnt Bei der Polizei gingen gestern Abend über zehn Mitteilungen ein, dass es im Stadtgebiet zu betrügerischen Anrufen durch Rechtsbrecher kam, die sich als Polizeibeamte ausgaben. …

Regenstauf: Jugendliche Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt Am Mittwoch, 20.06.2018, gegen 23.00 Uhr, teilte ein aufmerksamer Zeuge der Polizei mit, dass am Regenstaufer Bahnhof offensichtlich mehrere Fahrräder entwendet wurden und ihm …

