Arbeitslosenzahlen im Raum Regensburg sinken

Im Agenturbezirk Regensburg – Regensburg Stadt/Land, Kelheim und Neumarkt – sind im Berichtsmonat 6.793 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Das sind 119 Personen oder 1,7 Prozent weniger als im Vormonat und 606 oder 8,2 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote beträgt aktuell 2,0 Prozent und liegt damit auf Niveau des Vormonats und 0,2 unter dem Juni des letzten Jahres. Dazu Gabriele Anderlik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Regensburg: „Wie erwartet hat die anhaltend stabile Konjunktur die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat und auch insbesondere im Vergleich zum Vorjahresmonat nochmals verringert. Gleichzeitig bleibt die Zahl der Stellenangebote auf einem sehr hohen Niveau. Damit sind freie Stellen zusehends schwieriger zu besetzen. Es fehlt oftmals an geeigneten Fachkräften. Hier gilt es Arbeitskräftepotenziale zu erschließen, die womöglich nicht sofort erkennbar sind. Viele teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer sind bereit ihre Arbeitszeit zu erhöhen. Durch familienfreundliche Arbeitszeitmodelle ergeben sich Beschäftigungschancen für Berufsrückkehrer aus Erziehungs- bzw. Pflegezeiten. Defiziten bei der Qualifikation wirkt die Bundesagentur für Arbeit in enger Kooperation mit den Unternehmen durch Aus- und Weiterbildung konsequent entgegen. Was viele nicht wissen, die Arbeitsagenturen fördern nicht nur Arbeitslose, sondern unter bestimmten Voraussetzungen auch ungelernte und ältere Beschäftigte in kleinen und mittleren Betrieben. Somit kann es sich für Unternehmen durchaus lohnen, wenn sie Potenzialträger in ihrer Belegschaft identifizieren und gemeinsam mit dem Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit Fördermöglichkeiten entwickeln.“

Im Agenturbezirk Regensburg – Regensburg Stadt/Land, Kelheim und Neumarkt – sind im Berichtsmonat 6.793 Männer und Frauen arbeitslos. Das sind 119 Personen oder 1,7 Prozent weniger als im Vormonat und 606 oder 8,2 Prozent weniger als vor einem Jahr. Dieser allgemeine Trend trifft für alle Gruppen des Arbeitslosenbestandes zu. So sind im Alter von 15 bis 25 Jahren derzeit 638 junge Menschen arbeitslos. Das sind neun Betroffene oder 1,4 Prozent weniger als im Vormonat und 124 oder 16,3 Prozent weniger als im Juni letzten Jahres. Deren Anteil am Bestand beträgt 9,4 Prozent. Die Gruppe der 15 bis 20-Jährigen umfasst 111 Arbeitslose. Das sind 14 Meldungen oder 11,2 Prozent weniger als im Vormonat und 23 oder 17,2 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Deren Anteil am Bestand liegt bei 1,6 Prozent. Weniger schwankend sind die Entwicklungen am anderen Ende der Altersklassen. So sind derzeit 2.416 Männer und Frauen im Alter ab 50 Jahren arbeitslos. Das sind 34 Personen oder 1,4 Prozent weniger als vor einem Monat und 179 oder 6,9 Prozent weniger als im Juni letzten Jahres. Deren Anteil am Bestand beträgt 35,6 Prozent. In der Gruppe ab 55 Jahren sind aktuell 1.637 Menschen arbeitslos. Das sind acht Betroffene oder 0,5 Prozent weniger als im Vormonat und 62 oder 3,6 Prozent weniger als vor einem Jahr. Deren Anteil am Bestand liegt bei 24,1 Prozent. Die Gruppe der Schwerbehinderten umfasst 722 Arbeitslose. Das sind zwei Meldungen oder 0,3 Prozent weniger als im Vormonat und ebenfalls zwei oder 0,3 Prozent weniger als vor einem Jahr. Deren Anteil am Bestand liegt bei 10,6 Prozent. Der Bestand ausländischer Arbeitsloser beträgt aktuell 1.719 Personen. Das sind 35 Personen oder 2,0 Prozent weniger als im Vormonat und 181 oder 9,5 Prozent weniger als im Juni letzten Jahres. Deren Anteil am Bestand beträgt 25,3 Prozent.

PM/LH