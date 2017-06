Bayerns Arbeitsministerin Emilia Müller hat sich heute zu den veröffentlichten Arbeitsmarktdaten geäußert: „Mit einer erneuten Arbeitslosenquote von 3,0 Prozent hat sich die Vollbeschäftigung in Bayern verfestigt. Die Quote liegt damit mit 0,2 Prozentpunkten deutlich unter dem Vorjahreswert. Wir steuern 2017 wieder auf ein Rekordjahr mit historisch niedriger Arbeitslosigkeit zu. Ich rechne für dieses Jahr mit einer Quote von nur 3,2 Prozent. Im Jahresdurchschnitt werden rund 230.000 Menschen arbeitslos sein – so wenige wie nie zuvor.“