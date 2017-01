Am Faschingsdienstag, 28.Februar, schlängelt sich der Kelheimer Gaudiwurm wieder durch die Straßen der Altstadt. Nach dem Erfolg im Jahr 2016 hofft die Stadt, den Andrang in diesem Jahr noch zu toppen. Der Gaudiwurm startet um 14 Uhr am Kellerwiesenparkplatz. Es geht in die Stadt, im Anschluss feiern Zugteilnehmer und Zuschauer am Ludwigsplatz mit allem, was dazugehört: Musik, Essen und Getränke.