Andre Luge läuft künftig für die Gelb-Schwarzen auf. Der 26-jährige Offensivmann stand im Aufstiegskader von Jahn Regensburg und wurde beim Relegations-Hinspiel gegen den TSV 1860 München sogar eingewechselt. In der Dritten Liga kam Luge in der abgelaufenen Spielzeit auf 16 Einsätze (1 Tor). Die Vita des in Chemnitz geborenen Kickers kann sich durchaus sehen lassen: Luge feierte 2014 mit RB Leipzig den Sprung in die 2. Bundesliga, zuvor hatte er beim FSV Zwickau in der Regionalliga seine beste Zeit und erzielte für die Westsachsen in 55 Punktspielen stolze 21 Treffer.

Foto: Facebook/DJK Vilzing