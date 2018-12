Amberg: Sexueller Missbrauch eines Kindes in Schwimmbad

Am 02.12.2018, gegen 18.00 Uhr, befand sich ein 8-jähriges Mädchen aus dem Landkreis mit ihrer Mutter in einem Schwimmbad im Amberger Kurfürstenring. Zur genannten Zeit soll sich das Mädchen im Außenbereich im Wasser befunden haben. Ein junger Mann soll sich ihr genähert haben und sie in einem unbemerkten Moment unterhalb der Badekleidung im Intimbereich berührt haben. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Mädchen dabei nicht körperlich verletzt.

Der Mann wird derzeit wie folgt beschrieben: ca. 15-20 Jahre alt, schlank, dunkelblaue längere Badeshorts, dunkelblonde oder hellbraune Haare, hellere Haut, keine Brille, kein Bart.

Sie vertraute sich sofort ihrer Mutter an, welche umgehend den Bademeister verständigte. Dieser wiederum informierte die Beamten der Polizeiinspektion Amberg. Trotz einer sofort eingeleiteten intensiven Suche, konnte der Mann bislang nicht identifiziert werden. Zum Tatgeschehen werden noch dringend Zeugen gesucht.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

Wer hat am Sonntagnachmittag, gegen 18.00 Uhr, im Kurfürstenbad Amberg den beschriebenen Mann gesehen oder kann zu seiner Identität Hinweise geben?

Wer hat das Geschehen beobachtet oder kann sonst sachdienliche Hinweise dazu geben?

Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 09621/890-0 oder von jeder anderen Polizeidienststelle entgegen genommen.

Polizeimeldung