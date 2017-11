Amberg: Evangelische Landessynode berät über den Haushalt

Im vergangenen Jahr mussten in Bayern 4392 Kinder und Jugendliche wegen einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus stationär behandelt werden. Das hat die Krankenkasse DAK am Montag …

Im vergangenen Jahr mussten in Bayern 4392 Kinder und Jugendliche wegen einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus stationär behandelt werden. Das hat die Krankenkasse DAK am Montag …

Bayern: Komasaufen-Trend bei Jugendlichen rückläufig Im vergangenen Jahr mussten in Bayern 4392 Kinder und Jugendliche wegen einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus stationär behandelt werden. Das hat die Krankenkasse DAK am Montag …

Bayern: Komasaufen-Trend bei Jugendlichen rückläufig Im vergangenen Jahr mussten in Bayern 4392 Kinder und Jugendliche wegen einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus stationär behandelt werden. Das hat die Krankenkasse DAK am Montag …

Bayern: Komasaufen-Trend bei Jugendlichen rückläufig Im vergangenen Jahr mussten in Bayern 4392 Kinder und Jugendliche wegen einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus stationär behandelt werden. Das hat die Krankenkasse DAK am Montag …

Bayern: Staatsregierung will keinen Feiertag zum Freistaats-Jubiläum Donnerstag, der 8. November 2018, wird in Bayern wohl ein ganz normaler Arbeitstag bleiben. Die Staatsregierung lehnt eine Forderung der Landtags-SPD, den 100. Gründungstag des …

Bayern: Staatsregierung will keinen Feiertag zum Freistaats-Jubiläum Donnerstag, der 8. November 2018, wird in Bayern wohl ein ganz normaler Arbeitstag bleiben. Die Staatsregierung lehnt eine Forderung der Landtags-SPD, den 100. Gründungstag des …

Bayern: Staatsregierung will keinen Feiertag zum Freistaats-Jubiläum Donnerstag, der 8. November 2018, wird in Bayern wohl ein ganz normaler Arbeitstag bleiben. Die Staatsregierung lehnt eine Forderung der Landtags-SPD, den 100. Gründungstag des …

Jubiläum der bewegten Art: Am 21. November jährt sich der „Welttag des Fernsehens“ zum 20. Mal. Der Gedenktag erinnert an das erste Weltfernsehforum der Vereinten …

Jubiläum der bewegten Art: Am 21. November jährt sich der „Welttag des Fernsehens“ zum 20. Mal. Der Gedenktag erinnert an das erste Weltfernsehforum der Vereinten …

Welttag des Fernsehens: Bewegtbild ist das meistgenutzte Medium Jubiläum der bewegten Art: Am 21. November jährt sich der „Welttag des Fernsehens“ zum 20. Mal. Der Gedenktag erinnert an das erste Weltfernsehforum der Vereinten …

Welttag des Fernsehens: Bewegtbild ist das meistgenutzte Medium Jubiläum der bewegten Art: Am 21. November jährt sich der „Welttag des Fernsehens“ zum 20. Mal. Der Gedenktag erinnert an das erste Weltfernsehforum der Vereinten …

Welttag des Fernsehens: Bewegtbild ist das meistgenutzte Medium Jubiläum der bewegten Art: Am 21. November jährt sich der „Welttag des Fernsehens“ zum 20. Mal. Der Gedenktag erinnert an das erste Weltfernsehforum der Vereinten …