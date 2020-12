Amberg: Auto fährt in Unfallstelle – zwei Polizisten schwer verletzt

Auf der Autobahn 6 hat sich am Dienstagnachmittag ein Unfall ereignet – die Polizisten, die mit der Unfallaufnahme beschäftigt waren, wurden in der Folge durch ein weiteres Auto erfasst und schwer verletzt. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Nürnberg komplett gesperrt. Die Ermittlungen zu Ursache des folgenschweren Unfalls hat die Polizei in Regensburg übernommen. Zur Klärung wurde außerdem ein Unfallgutachter hinzugezogen

Der erste Polizeibericht (Polizeipräsidium Oberpfalz)

Am Dienstag, 8. Dezember 2020, gegen 16.30 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn A6, Fahrtrichtung Nürnberg, wenige hundert Meter nach der Anschlussstelle Amberg-Ost, ein Verkehrsunfall. Eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Amberg wurde mit der länger andauernden Aufnahme des Unfalls, an dem zwei LKW und ein Auto beteiligt waren, beauftragt.

Gegen 18.30 Uhr gingen mehrere Mitteilungen über einen Folgeunfall ein. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein weiterer Autofahrer die beiden Polizeibeamten, die sich zu diesem Zeitpunkt außerhalb ihres Fahrzeugs befanden, erfasst und schwerstverletzt. Momentan ist von einem Unglücksfall auszugehen.

Die Polizeibeamten wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie derzeit notfallmedizinisch behandelt werden. Nähere Angaben zum Gesundheitszustand bzw. zum Unfallhergang können aktuell nicht gemacht werden. Der Autofahrer wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Schadenshöhen sind noch unklar.

MF / Einsatzbericht PP Oberpfalz