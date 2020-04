Amateurfußball: Wöchentliche Onlinetreffs mit Oberpfälzer Vereinen

Der Fussballbezirk Oberpfalz möchte auch in schwierigen Zeiten mit seinen Vereinen in Kontakt bleiben und startet deshalb ab dem 2. Mai Onlinetreffs.

Hier die Pressemitteilung des Bayerischen Fußballverbandes

Der Fußballbezirk Oberpfalz möchte auch in dieser schwierigen Zeit den Kontakt zu seinen Vereinen nicht verlieren und bietet aus diesem Grund wöchentlich einen Oberpfälzer Online-Treff an. Den Startschuss markiert der Online-Treff „Wo drückt der Fußballschuh?“ am Samstag, den 02. Mai 2020.

Bezirks-Vorsitzender Thomas Graml beschreibt die Treffs als „Sprechstunde“, in der Fragen und Anliegen der Vereine beantwortet, zudem interessante Themen aufgegriffen und Kurzschulungen angeboten werden. Dabei wird darauf geachtet, dass mit konkreten Praxis-Beispielen Hilfestellungen gegeben werden können.

Aus der Zusammenarbeit wissen wir, wofür unsere Vereine gerne zusätzliche Hilfestellungen hätten. Bislang fehlte dafür auf Spielgruppentagungen oft die Zeit. Ab sofort nutzen wir die Webinar-Plattform des BFV, um den Vereinen Praxis-Tipps geben zu können.

Die jeweilige Einladung wird eine Woche vor Beginn über das Postfach versendet. Diese enthält einen Anmeldelink, der gerne auch weitergegeben werden darf.

Die Termine im Überblick:

MAI:

Samstag, 02. Mai, 18:30 Uhr – „Wo drückt der Fußballschuh?“

Für Vereine aus dem Kreis Cham/Schwandorf

Freitag, 08. Mai, 19:00 Uhr – „Wo drückt der Fußballschuh?“

Für BFV-Funktionäre aus der Oberpfalz

Samstag, 16. Mai, 10:00 Uhr – „Wie organisiere ich einen Heimspieltag?“

Für Vereine aus der Oberpfalz

Freitag, 22. Mai, 19:00 Uhr – Thema noch offen

Das Thema wird so schnell wie möglich aktualisiert.

JUNI:

Dienstag, 02. Juni, 19:00 Uhr – „Wie kann ich E-Soccer im Verein spielen?“

Für Vereine aus der Oberpfalz Montag, 08. Juni, 19:00 Uhr – „Wo drückt der Fußballschuh?“

Für BFV-Funktionäre aus der Oberpfalz Dienstag, 16. Juni, 18:30 Uhr – „Wie kann eine Kooperation mit Schulen aussehen? Praxisbeispiel ,Schulen spielen WM'“

Für Vereine aus der Oberpfalz Montag, 22. Juni, 19:00 Uhr – „Wie kann ich im Verein/Ausschuss strategisch arbeiten?“

Für Vereine und BFV-Funktionäre aus der Oberpfalz JULI: Donnerstag, 02. Juli, 19:00 Uhr – „Wie muss der Elektronische Spielbericht im Kleinfeldfußball (F-/E-/D-Junioren-Spiele ohne Schiri) bearbeitet werden?“

Für Vereine aus der Oberpfalz Mittwoch, 08. Juli, 19:00 Uhr – „Wo drückt der Fußballschuh?“

Für BFV-Funktionäre aus der Oberpfalz Donnerstag, 16. Juli, 19:00 Uhr – „Wie setze ich Platzordner bei Spieltagen richtig ein?“

Für Vereine aus der Oberpfalz Mittwoch, 22. Juli, 18:30 Uhr – „Wie kann eine Kooperation mit Schulen aussehen? Praxisbeispiel ,Ballhelden'“

Für Vereine aus der Oberpfalz AUGUST: Sonntag, 02. August, 18:00 Uhr – „Wie kann ich die Spielform ,3 gegen 3′ in den Trainings- und Spielbetrieb integrieren?“

Für Vereine aus der Oberpfalz Samstag, 08. August, 10:00 Uhr – „Wo drückt der Fußballschuh?“

Für BFV-Funktionäre aus der Oberpfalz Sonntag, 16. August, 10:00 Uhr – Thema noch offen

Das Thema wird so schnell wie möglich aktualisiert. Samstag, 22. August, 10:00 Uhr – „Gibt es Probleme im Programm SpielPlus?“

Für Vereine aus der Oberpfalz