Altenthann: Vandalen verwüsten Fußballplatz – Polizei sucht Zeugen

Statt mit einem Fußball waren am Samstag mehrere Personen mit ihren Autos auf dem Fußballplatz in Altenthann unterwegs. Dort sorgten sie tiefe Furchen.

Hier die Pressemitteilung der PI Wörth an der Donau

Am Samstag, 23.01.21 gegen 16:00 Uhr wurden am Fußballplatz Altenthann durch einen Zeugen mehrere Pkws festgestellt, die auf dem dortigen Spielfeld umherfuhren und dabei tiefe Furchen hinterließen. Nachdem der Mitteiler bemerkt wurde, flüchteten die Pkws, die teilweise auswärtige Kennzeichen hatten, in Richtung Donaustauf. Der Zeuge, der sofort die Verfolgung aufnahm, konnte sich mehrere Kennzeichen notieren. Laut Angaben des Vereins wird der Sachschaden am Fußballfeld derzeit mit etwa 500 EUR beziffert. Die Polizei in Wörth hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, denen eine größere Gruppe von Fahrzeugen in diesem Bereich aufgefallen ist, oder die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der genannten Polizeidienststelle unter der 09482/9411-0 zu melden.