Im Schutz der Dunkelheit haben Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag in Alteglofsheim einen hochwertigen Mercedes Benz auf bislang unbekannte Weise entwendet. Das Fahrzeug hatte einen Wert von etwa 150.000 Euro.

In der Nacht vom 19.06. auf den 20.06.2017 haben bislang Unbekannte Täter auf noch nicht weiter bekannte Weise einen hochwertigen PKW der Marke Mercedes Benz Typ GLE in der Farbe Weiß entwendet. Das Fahrzeug war in Alteglofsheim im Köferinger Weg abgestellt.

Die Kriminalpolizei in Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Fahrzeug, auf dessen Beifahrersitz sich zudem ein schwarzer Kindersitz der Marke Römer, Typ Britax befand. Hinweise werden unter der Rufnummer 0941/506-2888 entgegen genommen.

PM/MF