Alteglofsheim: Bäume angebohrt – Hinweise gesucht

Am 08. Oktober stellte ein von der Gemeinde Alteglofsheim beauftragter Baumsachverständiger fest, dass in der Jahnstraße sowie am Schützenweg insgesamt sechs Birken angebohrt worden sind. Momentan geht man davon aus, dass die Bäume von einem bislang unbekannten Täter vorsätzlich beschädigt wurden. Wann es zu den Beschädigungen kam, ist derzeit ebenfalls noch unklar.

Die PI Neutraubling hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Ob die Birken durch die Bohrlöcher einen bleibenden Schaden davon getragen haben oder sogar ersetzt werden müssen, beziehungsweise ob sie sich wieder erholen, kann der Sachverständige derzeit noch nicht sagen.

Hinweise zu der Tat bitte an die PI Neutraubling unter Tel.: 09401-9302-0

Polizeimeldung