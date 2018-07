Alfa-Mobil macht Station in Cham

Bewerbungen schreiben, Formulare ausfüllen, Arbeitsanweisungen lesen oder verfassen – für statistisch mehr als 11.000 Erwachsene im Landkreis Cham sind das Hindernisse auf dem Weg im Berufs- und Alltagsleben. Um auf Hilfsangebote in Cham aufmerksam zu machen, wird das ALFA-Mobil des Bundesverbandes Alphabetisierung und Grundbildung e.V. (BVAG) auf Einladung der Bundestagsabgeordneten Marianne Schieder (SPD) am 1. August 2018 von 10 bis 15 Uhr auf dem Marktplatz in Cham informieren.

Um 11.00 wird MdB Marianne Schieder die Info- und Mitmachaktion offiziell eröffnen.

„In Deutschland leben über 7 Millionen sogenannter funktionale Analphabeten. Sichere Lese- und Schreibkenntnisse vergrößern nicht nur die Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Sie können auch für das Selbstvertrauen der Menschen wichtig sein“. Marianne Schieder (SPD), Bundestagsabgeordnete

ALFA-Mobil-Aktionen werden üblicherweise von (ehemaligen) Betroffenen begleitet. In Cham wird das ALFA-Mobil von Jutta Schmitt unterstützt, die seit einigen Jahren in einer Volkshochschule besser Lesen und Schreiben lernt.

Das bundesweit tätige Projekt arbeitet mit den lokalen Ansprechpartnerinnen und ‑partnern zusammen. In Cham werden Lese- und Schreibkurse von der VHS im Landkreis Cham angeboten und von Karin Dörr organisiert.

Neue Lese- und Schreibkurse für Erwachsene werden ab September angeboten, der Einstieg ist nach einem persönlichen Gespräch möglich. Betroffene können sich telefonisch unter der Nummer 09971 – 850145 bei Frau Dörr melden.

Am ALFA-Mobil informieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BVAG bundesweit in Innenstädten und vor Weiterbildungseinrichtungen zum Thema Analphabetismus in Deutschland. Am Stand treffen sich lokale Akteure, um sich über die Arbeit vor Ort auszutauschen. Die Mitarbeiter, die langjährige Erfahrung in der Beratung von Betroffenen am ALFA-Telefon haben, beraten mit Info-Materialien und Ansichtsexemplaren von Unterrichtsmaterial. Betroffene und deren Angehörige nutzen das niedrigschwellige Angebot, um sich über Kurse zum Lesen- und Schreibenlernen in ihrer Nähe zu informieren.

