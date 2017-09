Afrikanische Schweinepest: Oberpfalz setzt auf Vorsorge

Ein in München erwischter Drogenkurier hat ein ganzes Kilo Kokain in seinem Magen versteckt. «Im Laufe des Tages kamen 95 Behältnisse mit Kokain zum Vorschein, die über den …

München: Drogenkurier hatte 95 Beutel Kokain im Magen Ein in München erwischter Drogenkurier hat ein ganzes Kilo Kokain in seinem Magen versteckt. «Im Laufe des Tages kamen 95 Behältnisse mit Kokain zum Vorschein, die über den …

Bundestagswahl 2017: Die Kandidaten im Überblick Auf diese Seite finden Sie die Direktkandidaten der Bundestagswahl 2017 in unserem Sendegebiet mit einen kurzen Steckbrief zur jeweiligen Person. Setzen Sie am 24. September Ihr …

Bayern: Aufwärtstrend im Tourismus hält an Wie das Bayerische Landesamt für Statistik nach vorläufigen Ergebnissen der Monatserhebung im Tourismus mitteilt, stieg die Zahl der Gästeankünfte der 12 000 geöffneten …

