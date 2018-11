Afrikanische Schweinepest: Intensive Schwarzwildbejagung weiterhin notwendig

Seit 20 Jahren treffen sich Landwirte, Jäger und Forstleute im Landratsamt Kelheim, um sich in jagdlichen Fragen auszutauschen und ihre Probleme zu besprechen. In der von Landrat Martin Neumeyer geleiteten Besprechung wurden in diesem Jahr die Afrikanische Schweinepest (ASP), das Forstliche Gutachten zur Situation der Waldverjüngung und die Jagd auf Schwarzwild behandelt.

Der Leiter des Veterinäramtes am Landratsamt, Dr. Stephan Schranner, hat den derzeitigen Seuchenverlauf der ASP dargestellt, der sich inzwischen von der Ostgrenze der EU zur Russischen Föderation hin, auf Rumänien, Ungarn, die Tschechische Republik und zuletzt Belgien erweitert hat. Als mögliche Ursache der Übertragung nannte er die unsachgemäße Entsorgung von infizierten Essensresten durch Saisonarbeiter oder Fernfahrer.