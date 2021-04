ADAC Tourismuspreis Bayern: Vier von sechs Nominierungen kommen aus Ostbayern

“Erfindungen“ und kreative Innovationen, die während, nach und aufgrund der Corona-Krise entstanden sind, werden in diesem Jahr mit dem ADAC Tourismuspreis Bayern unter dem Motto „Sonderpreis Re-Start“ ausgezeichnet. Dabei stammen vier der sechs nominierten Projekte aus Ostbayern.

Dieses Jahr steht der ADAC Tourismuspreis, der seit 2013 zur Förderung der kreativen Weiterentwicklungen in der Tourismusbranche verliehen wird, unter dem Motto "Re-Start". Die Pandemie stellt die Tourismusbranche vor noch nie dagewesenen Herausforderungen, was neu erdachte und innovative Konzepte sowie Strategien erfordert, um gestärkt aus der Krise hervorzugehen. Dabei stehen vier ostbayerische Projekte aus den insgesamt 41 Einreichungen in der engeren Auswahl für den Preis.

Dr. Michael Braun, Vorstand des Tourismusverbandes Ostbayern, freut sich über diese erste Würdigung: „Das zeigt, wie innovativ im Tourismus in Ostbayern gearbeitet wird“. Qualität, Service- und Gästeorientierung sowie Nachhaltigkeit wurden bei der Auswahl der Projekte ebenso berücksichtigt wie Kreativität und Originalität.

In der Endausscheidung des ADAC-Tourismuspreises liegen die Online Buchung Service GmbH mit der Restart Kampagne „Jetzt! Stark machen für die Zeit danach“ für Gastgeber im Onlinevertrieb, der Tourismusverband Ostbayern mit der Restart Kampagne „I mog Bayerischer Wald“, die Regensburg Tourismus GmbH mit einem neuen Angebot für dezentrale hybride Events in Regensburg sowie das Wellnesshotel Bayerwaldhof in Liebenstein bei Bad Kötzting, mit dem Hygienesiegel „Sicherheit mit Herz“.

Die Nominierungen aus Ostbayern: