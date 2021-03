ADAC Südbayern: 14.000 neue Mitglieder bei den gelben Engeln

Zuvor hatten die Vorstände aus den einzelnen Ressorts sowie Geschäftsführer Christoph Walter umfassende Einblicke in die Arbeit des Clubs und die Strategien und Lehren aus der Corona-Krise gegeben. Ihre Kernaussagen und die wichtigsten Projekte:

„Uns kommt zugute, dass wir auf so vielen Kanälen für die Mitglieder und Kunden da sein können: auch und gerade in unseren 18 ADAC Geschäftsstellen und Reisebüros unter hohen Hygiene- und Sicherheitsstandards. Und jetzt – bundesweit als Vorreiter unter allen Regionalclubs – auch mit Dingen wie Click/Call and Collect oder Click and Meet – auf neudeutsch: Termin-Shopping in der ADAC Geschäftsstelle und im Reise- büro, das 1500 Menschen pro Woche nutzen!“