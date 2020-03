Abstimmung: Welchen Namen soll die Arena Regensburg in Zukunft tragen?

Stimmberechtigt sind dabei zum einen alle Bürgerinnen und Bürger Regensburgs und ganz Ostbayerns, die das 7. Lebensjahr vollendet haben. Mitglieder des SSV Jahn Regensburg e.V. können auch dann an der Abstimmung teilnehmen, wenn ihr Wohnsitz nicht in Regensburg oder der ostbayerischen Region liegt. Voraussetzung ist dabei, dass ihre Mitgliedschaft spätestens am 20. Februar 2020 abgeschlossen wurde.