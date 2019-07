Abschlussfest von YOUNGAGEMENT Regensburg

Über 60 Schülerinnen und Schüler des YOUNGAGEMENT (Y) Jahrgangs 2018 / 2019 bekamen am 23.07.2019 ihr Y-Zertifikat von Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer, der Schirmherrin von YOUNGAGEMENT, überreicht.

Die Bürgermeisterin gratulierte jeder Schülerin und jedem Schüler einzeln und lobte sie für ihr Engagement. Zudem würdigte sie den Schülereinsatz mit einem Extra-Dankeschön der Stadt mit einem Gutschein für das Westbad. Einige Schülerinnen und Schüler leisteten mehr als die geforderten 50 Stunden. Sogar 148 h wurden geleistet: „Das verdient ein Sonderlob“. Aus dem inklusiven Youngagement-Projekt waren 6 SchülerInnen mit dabei. Umrahmt wurde die Feier von der Pestalozzi Schulband und der Tanzgruppe der 5. Klasse.

Nach der Begrüßung durch Schulleiterin Karin Alkofer und den Projektträgern Philipp Seitz vom Stadtjugendring und Andrea Ziegler vom Paritätischen sprach auch der Vertreter der VR Bank, Herr Michael Zinner, der Premium-Partner der FreiwilligenAgentur Regensburg, ein kurzes Grußwort.

Andrea Ziegler, Geschäftsführerin des Paritätischen lobte das gute Zusammenspiel aller Beteiligten. Sie bedankte sich bei den Lehrerinnen und Lehrern der beteiligten Schulen und des Internats, dass sie die Schülerinnen und Schüler für Youngagement motivieren, sowie bei den MentorInnen für die Unterstützung der Jugendlichen das ganze Jahr über. Dank gilt auch den Einsatzstellen, die Plätze zur Verfügung stellen und die Jugendlichen in dieser Zeit anleiteten. Zudem freute sie sich über die gute Zusammenarbeit und Kooperation mit dem Stadtjugendring. „Bereits seit 14 Jahren führen Stadtjugendring und FreiwilligenAgentur Regensburg gemeinsam Youngagement erfolgreich durch. Die Arbeit im Y-Team, bei dem neben Hans Bieletzky vom Stadtjugendring, Maria Simon und Katka Karl von der FreiwilligenAgentur, sowie die Freiwillige Daniela Völk mitarbeiten, sei sehr effektiv und produktiv.“

Der Vorsitzende des Stadtjugendrings, Philipp Seitz, lobte die Jugendlichen: „Ein ganzes Schuljahr lang habt ihr euch einen Nachmittag in der Woche für andere eingesetzt. Ihr habt euch in eurer Freizeit in verschiedenen Bereichen engagiert: In Kindertagesstätten, bei der Hausaufgabenbetreuung, in Jugendzentren, in Seniorenheimen, im Familienzentrum, in Sportvereinen oder im Eine-Welt-Laden. Ich freue mich, wenn ihr euch auch weiterhin in unserer Gesellschaft freiwillig engagiert. Regensburg bietet dafür viele Möglichkeiten!“ Als weiteren Punkt betonte Seitz, „die Zusammenarbeit der verbandlichen Jugendarbeit mit der Schule ist für ein zukunftsfähiges Bildungssystem und für Demokratie-Lernen sehr wichtig. Beide profitieren davon.“

Michael Zinner von MEINE BANK, VR Bank Niederbayern Oberpfalz eG: „Soziales Engagement wird in unserer heutigen Zeit immer wichtiger. Menschen, die sich freiwillig und unentgeltlich für ihre Mitmenschen engagieren, sind die Stützpfeiler unserer Gesellschaft. Ohne sie geht es nicht. Sich für andere einzusetzen, um gemeinsam mehr zu erreichen – dies spiegelt den genossenschaftlichen Gedanken, nach dem die VR Bank Niederbayern-Oberpfalz handelt, wider“.

Im Mittelpunkt standen die 63 Schülerinnen und Schüler, die ein Schuljahr lang jede Woche 1,5 h ehrenamtliches Engagement geleistet haben. Vor der Zertifikatsübergabe berichteten die Schüler/innen in kreativer Weise über ihre Erfahrungen im Youngagement-Jahr. Durchhaltevermögen ist eine Sache, die sie gelernt haben in diesem Jahr, wurde berichtet. „Durch dieses Engagement habe ich an Selbstbewusstsein gewonnen“, war eine andere Aussage. „Es hat viel Spaß gemacht, ich bin froh, bei Youngagement mitgemacht zu haben“, so eine Schülerin.

Bei der Feier wurden die langjährige Y-Lehrerin Eva Firmkäs, der Y-Mentor Jochen Herrmann und Erich Tahedl, der Betreuer einer Einsatzstelle, mit Blumen verabschiedet.

Für das neue Schuljahr werden Mentoren gesucht. Bei Interesse bitte an der FreiwilligenAgentur melden. Infos unter: www.youngagement.de

Die beteiligten Youngagement-Schulen sind:

Städtisches Von-Müller-Gymnasium,

Otto-Schwerdt-Mittelschule,

St.-Wolfgang-Mittelschule,

Willi-Ulfig-Mittelschule,

Pestalozzi-Mittelschule,

Albert-Schweitzer-Realschule

Realschule am Judenstein und das

Pater-Rupert-Mayer-Internat

Pressemitteilung Youngagement Regensburg