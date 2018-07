Abensberg: Schlossgartenfest feiert heute 40. Jubiläum

40 Jahre Schlossgartenfest – die Geburtstagsfeier geht weiter!

Nicht nur das BledlBladl feiert 2018 seinen 40. Geburtstag, sondern auch das Schlossgartenfest. Kühle Drinks, kulinarische Schmankerl und Unterhaltung vom Feinsten – dafür sorgt heute das traditionelle Schlossgartenfest ab 18 Uhr.

Junge Union lädt alle Generationen ein – Eintritt frei

„Das Schlossgartenfest ist einer der Höhepunkte im Veranstaltungsmonat Juli. Jedes Jahr bieten wir volles Programm für die ganze Familie – vom Kinderschminken bis zur Kulinarik.“ Niklas Neumeyer, Vorsitzender der JU Abensberg

Für Gaumenfreuden garantiert das vielfältige und hüftfreundliche Angebot. Das Gastro-Team der JU kredenzt neben den bekannten Spezialitäten, wie dem saftigen „AbensBurger“ vom Grill eine vielfältige Käseplatte. Dem Durst schafft das Bar-Team definitiv Abhilfe: Kühles Bier, sommerlich-fruchtige Cocktails und vieles mehr – da bleiben keine Wünsche offen. Auch im Geburtstagsjahr gibt es wieder die „JU-Weinhütte“ mit edlen Tropfen für jeden Geschmack. Das perfekte Party Styling verpasst das Salonteam Dana um Make-up Artistin Dana Wittmann aus Abensberg den kleinen Gästen. Hingucker sind bei diesen coolen Partyfrisuren garantiert! Happy Sound spielt dazu den richtigen Soundtrack und lädt alle ein, eine heiße Sohle auf das Parkett zu legen. Bei den Besuchern ist das Schlossgartenfest ein beliebtes Highlight, das sowohl für seine Familienfreundlichkeit als auch für die tolle Partystimmung bekannt ist. So kommen viele Gäste jedes Jahr wieder und feiern bis in die Nacht hinein. Garantiert ist die eine oder andere Geburtstagsüberraschung, die man sich natürlich nicht entgehen lassen sollte. Was genau geplant ist, verrät das Schlossgartenfest-Team bis jetzt noch nicht.

pm/LS