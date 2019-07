Abensberg: Schlägerei vor dem Freibad

Am Freitagnachmittag gerieten mehrere Badegäste zunächst in einen verbalen Streit. Eine Gruppe verließ das Freibad. Beide streitenden Gruppen verständigten mehrere Freunde zur Unterstützung. Beide Parteien trafen sich dann vor dem Freibad. Zunächst kam es zu einem Streitgespräch. Dann eskalierte der Streit in einer Rauferei. Es wurden mehrere Personen leicht im Gesicht verletzt. Ein 16-jähriger Abensberger erlitt eine Nasenbeinfraktur und mehrere Schwellungen im Gesicht.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Zeugenhinweise bitte an die PI Kelheim unter 09441/5042-0

Pressemitteilung der PI Kelheim