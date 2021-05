Abensberg: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Wer hat etwas beobachtet?

Am Freitag, 07.05.2021, gegen 14.55 Uhr, konnte ein Zeuge beobachten, wie ein Lkw auf der Bundesstraße B16 auf Höhe der Abfahrt Abensberg nach rechts von der Straße abkam. Der Lkw fuhr durch das Bankett und beschädigte hierbei ein Verkehrszeichen sowie einen Leitpfosten. Anschließend setzte der Lkw seine Fahrt über einen neben der Bundesstraße befindlichen Radweg in Richtung Abensberger Freibad fort. Laut Zeugenangaben handelte es sich um einen Sattelzug mit silberfarbenem Tankauflieger. Dieser entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000,- Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der 09441/5042-0 mit der PI Kelheim in Verbindung zu setzen.

PM/EK