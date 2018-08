Abensberg: Polizei sucht nach Zugunfall Anfang August nach Zeugen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 10.08.2018, gegen 02.30 Uhr, kam es in einem Wohngebäude zu einem Brand. Die Kriminalpolizei Landshut hat die Ermittlungen übernommen. …

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 10.08.2018, gegen 02.30 Uhr, kam es in einem Wohngebäude zu einem Brand. Die Kriminalpolizei Landshut hat die Ermittlungen übernommen. …

Zeugenaufruf nach Brand in Bad Abbacher Wohnhaus In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 10.08.2018, gegen 02.30 Uhr, kam es in einem Wohngebäude zu einem Brand. Die Kriminalpolizei Landshut hat die Ermittlungen übernommen. …

Zeugenaufruf nach Brand in Bad Abbacher Wohnhaus In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 10.08.2018, gegen 02.30 Uhr, kam es in einem Wohngebäude zu einem Brand. Die Kriminalpolizei Landshut hat die Ermittlungen übernommen. …

Zeugenaufruf nach Brand in Bad Abbacher Wohnhaus In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 10.08.2018, gegen 02.30 Uhr, kam es in einem Wohngebäude zu einem Brand. Die Kriminalpolizei Landshut hat die Ermittlungen übernommen. …