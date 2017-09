Abensberg: Politischer Gillamoos 2017

In Abensberg steht am heutigen Montag (4. September) wieder der traditionelle Frühschoppen an. Aber es ist nicht irgendein Frühschoppen: Der Politische Gillamoos-Montag lockt alljährlich Politikgrößen aus der ganzen Bundesrepublik nach Abensberg. Ab 10 Uhr kommt es zum verbalen Schlagabtausch. Dieser ist allerdings indirekter Art, denn die Politiker treten jeweils in verschiedenen Festzelten an.