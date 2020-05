Abensberg: Größerer Polizeieinsatz in Asylbewerberunterkunft – Geiselnahme?

Seit mehreren Stunden ist die Polizei in Abensberg mit einem Großaufgebot bei einer Aslybewerberunterkunft. Es könnte sich dabei um eine Geiselnahme handeln. Eine mögliche räuberische Erpressung in Regensburg könnte damit in Zusammenhang gebracht werden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wird möglicherweise ein in Regensburg wohnhafter 20-jähriger syrischer Staatsangehöriger in einer Asylbewerberunterkunft in Abensberg gegen seinen Willen festgehalten. Über die genauen Hintergründe dieser und auch der vorangegangenen Tat in Regensburg liegen derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Zwei Bekannte des vermeintlichen 20-jährigen Opfers hatten zunächst die Polizei in Regensburg über die angebliche Festhaltung in Kenntnis gesetzt.

Die Polizei ist aktuell mit starken Kräften vor Ort in Abensberg.

Wir berichten nach, wenn nähere Informationen vorliegen.

Polizeipräsidium Niederbayern