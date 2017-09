Abensberg: Gefährliche Körperverletzung in Diskothek

In einer Diskothek in Abensberg ist es in der heutigen Nacht (10.09.) zu einem Streit zwischen mehreren Personen gekommen. In dessen Verlauf hat ein Gast mit einem Bierglas zugeschlagen, berichtet die Polizeiinspektion Kelheim. Die komplette Pressemeldung:

Am Sonntag, 10.09.17 gegen 02.30 Uhr tanzte ein 23-jähriger Mann aus Elsendorf auf der Tanzfläche der Diskothek am Stadtplatz. Er wurde nun von 3 Männern angegangen, bedrängt und auch ins Gesicht geschlagen. Nun wollte ein 25-jähriger aus Elsendorf dazwischen gehen. Einer der drei Täter schlug nun dem 25-jährigen ein Bierglas ins Gesicht. Er erlitt durch das gebrochene Bierglas Schnittwunden im Bereich des Halses und am Ohr.

Die drei Täter flüchteten anschließend. Aufgrund der Zeugenbefragungen konnten mittlerweile zwei der drei Täter ermittelt werden. Den genauen Tathergang müssen die weiteren Ermittlungen ergeben.

Bei den bekannten Tätern handelt es sich um einen 33-jährigen Kelheimer und einen 47-jährigen aus Pfaffenhofen.

pm/LS