Abensberg: Einbruchsdiebstähle in Gaststätte und Hotel

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde sowohl in eine Gaststätte, als auch in ein Hotel im Stadtgebiet Abensberg eingebrochen.

Der oder die unbekannten Täter durchsuchten jeweils die Räumlichkeiten, entwendeten kleine Mengen Bargeld und bedienten sich in der Gaststätte an verschiedenen Speisen und Getränken. Die Sachschäden liegen im drei- bzw. vierstelligen Bereich.

Etwaige Zeugenhinweise werden von der Polizei Kelheim oder der Polizeiwache Abensberg entgegengenommen, Tel.: 09441/5042-0

