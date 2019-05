Abensberg: Einbrecher knacken Tresor – Hinweise gesucht

Vermutlich über den Maifeiertag wurde in das Gebäude einer Berufsschule in Abensberg von einem oder mehreren bislang Unbekannten eingebrochen. Dabei wurde ein Tresor gewaltsam geöffnet. Die Kripo Landshut führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Zeit von Dienstag, 30.04.19, ca. 17:45 Uhr bis heute ca. 6:45 Uhr brachen ein oder mehrere bislang Unbekannte(r) in ein Bürogebäude in der Regensburger Straße ein. Dabei wurden mehrere Fenster und Türen aufgehebelt. Zudem war ein Standtresor in einem Büro offensichtlich Ziel des Einbruchs. Der Tresor wurde gewaltsam geöffnet und mehrere Tausend Euro Bargeld entwendet. Der am Gebäude entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Landshut führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer konnte im genannten Zeitraum im Bereich der Regensburger Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten? Sachdienliche Hinweise an die Kriminalpolizei Landshut unter der Telefon-Nummer 0871/ 92520 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Polizeimeldung