Ab 1. April: Nächtliches Betretungsverbot auf Jahninsel und Grieser Spitz

Ab Donnerstag gilt in Regensburg wieder das nächtliche Betretungsverbot auf der Jahninsel und dem Grieser Spitz. Aktuell gilt in Regensburg aber sowieso die Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr. Bereits vergangenes Jahr hatte es dieses Verbot gegeben, unter anderem wegen dem Lärm der Feiernden und dem Müll auf den Grünanlagen.

Vom 1. April bis zum 31. Oktober 2021 gilt für die Jahninsel und den Grieser Spitz wieder das befristete Betretungsverbot, das vergangenes Jahr in die Grünanlagensatzung der Stadt Regensburg aufgenommen wurde. In diesem Zeitraum dürfen die beiden Grünanlagen Jahninsel und Gries in der Zeit von 23 bis 6 Uhr nicht betreten werden.

Unabhängig davon bleibt die nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr zu beachten, die in Regensburg derzeit wegen der 7-Tage-Inzidenz von mehr als 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gilt.

Grüne Regensburg zum Betretungsverbot

"Die Graue Koalition hatte das Betretungsverbot im August 2020 durch den Ferienausschuss eingebracht und gegen die Stimmen der Opposition (ohne AfD) und trotz Protesten der Zivilgesellschaft durchgedrückt. Das Betretungsverbot sieht vor, dass Jahninsel und Grieser Spitz nach 23 Uhr gesperrt werden. Außerdem hat die Stadtregierung ein generelles Verbot elektronisch verstärkter Musik in allen öffentlich Parks rund um die Uhr eingeführt. In diesem Jahr tritt das Betretungsverbot von April bis Oktober wieder in Kraft - also genau in den Monaten, in denen sich Regensburger*innen gerne draußen auf den beliebten Grünflächen aufhalten", heißt es in einer Pressemitteilung der Grünen.

Die Stadt habe alternative Flächen versprochen, bislang sei davon aber noch nichts umgesetzt worden. Die angekündigte öffentliche Toilettenanlage komme zwar, aber nur mit Bezahlung. Für die Grünen ist es deshalb klar, dass damit auch das Problem des Wildpinkels bleiben werde.

„Es kann keine Alternative zur Jahninsel geben! Als Ergänzung zur Jahninsel und zum Grieser Spitz braucht es mehr attraktive Grünflächen im Stadtgebiet, die ohne Konsumzwang zum Verweilen einladen, abseits von Restaurants oder Cafés.“, so Stefan Christoph, Vorsitzender der grünen Stadtratsfraktion. Eine breite Beteiligung der Jugendverbände habe nicht stattgefunden.

Stadt Regensburg / Grüne Regensburg/ MB

Unsere Berichte über das Betretungsverbot