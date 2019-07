A93: Vollsperrung zwischen Mainburg und Wolnzach am 06. + 07. Juli

Die Autobahn A 93 Weiden – Regensburg – AD Holledau wird in der Nacht von Samstag den 06. Juli 2019 ab ca. 19.30 Uhr bis Sonntag den 07. Juli 2019 um ca. 10.00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Mainburg und Wolnzach für den gesamten Verkehr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Das Überführungsbauwerk des öffentlichen Feld- und Waldweges Wolfertshausen – Oberlauterbach, BW 114 befindet sich zwischen den Anschlussstellen Mainburg und Wolnzach und wird im Jahr 2019 erneuert. Zum Einheben der neuen Betonfertigteilträger ist eine nächtliche Vollsperrung der A 93 zwischen den Anschlussstellen Mainburg und Wolnzach erforderlich.

Die Umleitung in Fahrtrichtung Holledau erfolgt mit einer Ausleitung des Verkehrs an der Anschlussstelle Mainburg, über Oberlauterbach (St 2049) nach Wolnzach und dort zur Anschlussstelle Wolnzach (Bedarfsumleitung U 94). In Fahrtrichtung Regensburg erfolgt die Umleitung des Autobahnverkehrs an der Anschlussstelle Wolnzach über Wolnzach und Oberlauterbach (St 2049) zur Anschlussstelle Mainburg (Bedarfsumleitung U 17). Die Umleitungsstrecken sind entsprechend ausgeschildert.

Die Gesamtfertigstellung des Überführungsbauwerks ist für November 2019 geplant. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme liegen bei rund 1,5 Millionen Euro.

Die Autobahndirektion Südbayern, Dienststelle Regensburg bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die auftretenden Behinderungen. Sie können sich unter http://www.bayerninfo.de jederzeit einen Überblick über die aktuelle Verkehrssituation in Bayern verschaffen. Dort finden Sie gesammelte Informationen über die Verkehrsdichte, Staus, Störungen, Baustellen und Straßensperrungen.

Pressemitteilung Autobahndirektion Südbayern