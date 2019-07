A93: Sperrung von Teilen der A93 beim Autobahnkreuz Regensburg ab Freitag

Ab Freitag, 2. August 2019, müssen Teile der A93 bei dem Autobahnkreuz Regensburg wegen Sanierungsarbeiten gesperrt werden. Betroffen sind die beiden Rampen Nürnberg (A3) – Hof (A93) und Holledau (A93) – Nürnberg (A3), sowie die Tangente von Passau (A3) in Richtung Hof (A93).

Auf der A 93 in Fahrtrichtung Hof sind im Bereich des Autobahnkreuzes Regensburg dringend erforderliche Sanierungsarbeiten am Asphaltbelag durchzuführen. Aus diesem Grund wurden bereits Anfang Juli die beiden Fahrspuren der A 93 vom Autobahnkreuz Regensburg bis zur Anschlussstelle Regensburg-Kumpfmühl erneuert.

Ab kommendem Wochenende folgt nun die Sanierung der Standspur sowie der Beschleunigungs- und Verzögerungsspuren in diesem Bereich.

Im Zuge der anstehenden Baumaßnahme müssen die beiden Rampen Nürnberg (A 3) – Hof (A 93) sowie Holledau (A 93) – Nürnberg (A 3) am AK Regensburg vom 02.08.2019 um 19:00 Uhr bis zum 04.08.2019 um 14:00 Uhr für den Verkehr gesperrt werden. Für beide Verkehrsbeziehungen wird eine Umleitungsbeschilderung über die Anschlussstelle Regensburg-Universität eingerichtet.

Die Tangente von Passau (A 3) kommend in Richtung Hof (A 93) wird in der Nacht 05.08./06.08.2019 von 20:00 Uhr bis 05:00 Uhr gesperrt, um den Lückenschluss der Asphaltsanierung auf der A 93 herstellen zu können. Die davon betroffenen Verkehrsteilnehmer werden ebenfalls über eine Umleitungsbeschilderung am Kreuz Regensburg geführt.

Für die Dauer der Arbeiten wird der Verkehr im Bereich der Baustelle auf der A 93 in Fahrtrichtung Hof einspurig vorbeigeleitet. Aus Sicherheitsgründen wird eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 Stundenkilometern tagsüber bzw. 60 km/h in der Nacht angeordnet.

Die Autobahndirektion Südbayern bittet die Verkehrsteilnehmer sowie die Anlieger um Verständnis für die anstehenden Arbeiten.

Unter http://www.bayerninfo.de kann man sich jederzeit einen Überblick über die aktuelle Verkehrssituation in Bayern verschaffen. Dort findet man gesammelte Informationen über die Verkehrsdichte, Staus, Störungen, Baustellen und Straßensperrungen.

Pressemitteilung Autobahndirektion Südbayern