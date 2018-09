A93: Sperrung auf der Pfaffensteiner Brücke von 15. bis 16. September

Die A93 wird vom Samstag, 15. September 2018, 18:00 Uhr bis Sonntag, 16. September 2018, 14:00 Uhr im Bereich der Donaubrücke Pfaffenstein in Fahrtrichtung Hof gesperrt. Der Verkehr wird auf die Gegenfahrbahn umgeleitet.

In dieser Nacht wird zudem an der Anschlussstelle Regensburg-West die Einfahrt in Fahrtrichtung Hof gesperrt. Die Umleitung ist ausgeschildert.

Die Sperrungen sind notwendig, um zwei Verkehrszeichenbrücken anzubringen. Die beiden Verkehrszeichenbrücken sind Teil des Gesamtsystems der Verkehrsbeeinflussungsanlage der A93 im Stadtbereich Regensburg. Im Speziellen regeln sie die Verkehrstechnik des Tunnels Pfaffenstein und finden Verwendung bei Störfällen, Wartungsarbeiten oder anderen, aus Sicherheitsgründen notwenigen Maßnahmen.

Um den Verkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, wurden die Arbeiten in die verkehrsarme Zeit am Wochenende sowie in die Nachtstunden verlegt.

Da die Arbeiten unter freiem Himmel stattfinden, kann es jederzeit zu wetterbedingten Verschiebungen oder Verzögerungen kommen.

Pressemitteilung/MF