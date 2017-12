A93 bei Saalhaupt: Junge Frau bei Unfall verletzt

Das Polizeipräsidium Niederbayern sucht nach Zeugen, die möglicherweise einen Raub in Bad Abbach beobachtet haben könnten. Dort hat am Sonntag (3.12) ein bislang unbekannter …

Neustadt an der Donau: Versuchter Enkeltrickbetrug Ein Betrugsversuch, in der eine 84-jährige Seniorin aus dem Stadtgebiet Neustadt a. d. Donau von einem Unbekannten angerufen wurde und sich als ihr Enkel ausgab, wurde im Verlauf …

Am 01.12.2017 um 16:54 Uhr befuhr ein 50-jähriger Omnibusfahrer aus Mainburg mit seinem Kraftomnibus die Rosenstraße in Unterwangenbach in Richtung der Kreisstrasse KEH 30 und …

