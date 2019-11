A3: Weitere Baustellen und Behinderungen

Planmäßig drei ausbaubedingte Vollsperrungstermine der A 3 im kommenden Jahr

Die jetzt anstehende Vollsperrung ist planmäßig die vierte im Ausbaujahr 2019.. Die erste planmäßige Vollsperrung 2020 findet am Wochenende vom 18. bis 19. Januar 2020 statt. Mit Rücksicht auf die Verkehrsbelastung der A 3 finden die Arbeiten stets von Samstag auf Sonntag statt – in der verkehrsarmen Zeit.

Samstagabend, 18. Januar 2020, 20.30 Uhr bis Sonntagnachmittag, 19. Januar 2020, 16.00 Uhr zwischen Autobahnkreuz Regensburg und Anschlussstelle Rosenhof in beiden Fahrtrichtungen

Samstagabend, 20. Juni 2020, 20.30 Uhr bis Sonntag, 21. Juni 2020, 16.00 Uhr zwischen Autobahnkreuz Regensburg und Anschlussstelle Rosenhof in beiden Fahrtrichtungen

Sa, 17. Oktober 2020, 20.30 Uhr bis So, 18. Oktober 2020, 14.00 Uhr In Fahrtrichtung Passau zwischen Anschlussstelle Regensburg- Burgweinting und Anschlussstelle Rosenhof. In Fahrtrichtung Nürnberg zwischen Anschlussstelle Rosenhof und Anschlussstelle Regensburg-Ost.

Die Autobahndirektion dankt für Verständnis und Geduld in 2019

Oberstes Ziel der Planungen ist es, die Auswirkungen für den Verkehr auf der Autobahn sowie in der Region so gering wie möglich zu halten. Nur durch konzentrierte Arbeiten in der Nacht bzw. am Wochenende lassen sich längerfristige Vollsperrungen auch an Werktagen vermeiden. Daher bittet die Autobahndirektion Südbayern auch für die kommenden ausbaubedingten Verkehrsbeeinträchtigungen um Verständnis bei den Anwohnern der Umleitungsstrecken und den Verkehrsteilnehmern. Gleichzeitig dankt sie den von den Ausbaumaßnahmen Betroffenen für Verständnis und Geduld im nun ausklingenden Ausbaujahr 2019.