A3: Tödlicher Unfall bei Wörth an der Donau

Die erste Meldung der Polizei:

Am Montag, gegen 14.15 Uhr, ereignete sich auf der A 3 zwischen den Anschlussstellen Wörth a. d. Donau/Ost und Kirchroth, etwa auf Höhe der Ortschaft Pondorf, ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Person getötet und eine Person schwerstverletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen der unfallaufnehmenden Polizeistreife der Autobahnpolizeistation Kirchroth, geriet eine 65 jährige Frau aus Velbert in Nordrhein-Westfahlen mit ihrem Pkw Nissan Micra alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach im Seitenbereich der Autobahn und kam schließlich mit ihrem Pkw auf dem Dach zu liegen.

Hierbei erlitt die Fahrerin tödliche Verletzungen, ihre 90 jährige Mutter und Beifahrerin wurde schwerstverletzt und mittels Rettungsspreizer durch die an der Unfallstelle eingesetzten Feuerwehren aus Wörth an der Donau und Wiesent aus dem Wrack befreit. Die schwerstverletzte Frau wurde durch den Notarzt vor Ort stabilisiert und in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter an die Unfallstelle hinzugezogen, der Standstreifen und die rechte Fahrspur der Autobahn wurden durch die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Autobahnmeisterei Kirchroth gesperrt. Die linke Fahrspur blieb bis auf eine kurze Sperre von 10 min für den Verkehr befahrbar.

Es bildet derzeit an der Unfallstelle ein Rückstau von bis zu 8 km Länge, dieser wird durch eine Streifenbesatzung der VPI Regensburg abgesichert.

Bei dem Unfall entstand nach ersten Einschätzungen ein Sachschaden am Fahrzeug und den Betriebseinrichtungen der Autobahn von zusammen ca. 20.000 EUR.

PM/MF