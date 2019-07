A3: Sanierungsarbeiten an der Anschlussstelle Sinzing

In der Nacht von Samstag, den 27.07.2019 auf Sonntag, 28.07.2019 finden Sanierungsarbeiten an der Anschlussstelle Sinzing statt. Die Baumaßnahme betrifft nur den Auffahrtsast in Fahrtrichtung Passau, alle anderen Fahrbeziehungen der Anschlussstelle bleiben geöffnet.

Die Arbeiten dienen der Sanierung schadhafter Stellen in Form von Ausbrüchen und Verdrückungen des Auffahrtsastes sowie der Beschleunigungsspur an der A 3. Dabei wird die alte Deck- und Binderschicht abgefräst und durch neue Asphaltschichten ersetzt.

Während der Bauarbeiten ist es erforderlich, den Auffahrtsast in Richtung Passau für den Verkehr zu sperren. Ziel ist es, diesen am Sonntag, den 28.07.2019 um 07:00 Uhr wieder für den Verkehr freizugeben.

Für die Dauer der Arbeiten wird der Verkehr im Bereich der Anschlussstelle Sinzing in Fahrtrichtung Passau auf der A 3 einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet. Aus Sicherheitsgründen wird eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 Stundenkilometern angeordnet.

Die Autobahndirektion Südbayern bittet die Verkehrsteilnehmer sowie die Anlieger um Verständnis für die anstehenden Arbeiten.

Unter http://www.bayerninfo.de kann man sich jederzeit einen Überblick über die aktuelle Verkehrssituation in Bayern verschaffen. Dort findet man gesammelte Informationen über die Verkehrsdichte, Staus, Störungen, Baustellen und Straßensperrungen.

Pressemitteilung Autobahndirektion Südbayern