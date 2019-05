A3 bei Wörth an der Donau: Tödlicher Unfall

Am Dienstag (7.5.) ist es auf der A3 zwischen Rosenhof und Wörth/Wiesent zu einem folgenschweren Unfall gekommen.

Gegen 9 Uhr ist ein 20-jähriger Slowake mit seinem Auto mit Anhänger am Stauende auf einen stehenden Lastwagen aufgefahren.

Er wurde in dem stark beschädigten Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle.

Weitere Personen sind nicht verletzt worden.

Die Autobahn A3 ist derzeit (10.54 Uhr) in Fahrtrichtung Nürnberg für die Berge- und Aufräumarbeiten gesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Regensburg wurde ein Sachverständiger an die Unfallstelle hinzugezogen.

Der Verkehr wird aktuell an der Anschlussstelle Wörth a.d.Donau/Wiesent ausgeleitet. Es kommt zu entsprechenden Stauungen. Die Sperrung der Autobahn in Fahrtrichtung Nürnberg wird voraussichtlich bis in die Mittagsstunden andauern.

Pressemitteilung Polizeipräsidium Oberpfalz / VPI Regensburg